Депутаты Кубани инициировали поддержу из бюджета производителей органической продукции

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края инициировали включение в проект регионального бюджета на следующий год финансирование и господдержку фермеров, производящих экологически чистые продукты. Об этом по итогам еженедельной депутатской планерки сообщила пресс-служба заксобрания.

"По итогам совещания депутаты приняли резолюцию. В ней они рекомендовали кубанскому Минсельхозу включить в проект закона о краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов финансирование производителей органической продукции. Для этого аграрному ведомству необходимо сформировать соответствующую потребность в деньгах, которые пойдут на оказание помощи субъектам АПК", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также региональным Минсельхозу и Минфину предстоит предусмотреть на 2022-2024 годы в региональной госпрограмме развития села бюджетные средства на реализацию мер господдержки фермеров. По информации пресс-службы, предложение вызвано тем, что в развитии органического земледелия у России большие перспективы, так как потребность в экологически чистой продукции высока и это открывает дополнительные возможности в расширении экспорта.

"Краснодарский край входит в тройку лидеров по числу сертифицированных по международным стандартам производителей органической продукции. Мы первыми в стране приняли краевой закон об органическом земледелии. И он созвучен с поручениями президента и губернатора по созданию комфортных условий для развития этого важного направления в АПК и обеспечению внутреннего рынка отечественными экологически чистыми продуктами питания", - подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко, его цитирует пресс-служба.

Основной вид экспортируемой продукции Кубани - пшеница. В 2020 году в Краснодарском крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - это продовольственное зерно. Урожай овощей и риса сохранился на уровне прошлого года - собраны 800 тыс. тонн овощей и 900 тыс. тонн риса.