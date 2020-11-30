Глава ЕЭК рассказал, какой должна быть цена на газ для Белоруссии в 2021 году

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Цена на российский газ, поставляемый в Белоруссию, в 2021 году не должна превысить показатели текущего года. Об этом заявил в понедельник председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

"На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Белоруссии не должны быть выше уровня текущего года", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Есть инструменты, которые позволяют сближать позиции, чтобы цены были равнодоходными, особенно что касается тарифа на прокачку газа, то есть по территории Российской Федерации, пока газ дойдет до Беларуси", - добавил глава ЕЭК.

Стоимость российского газа в 2020 году для Белоруссии составляет $127 за 1 тыс. кубометров.

В понедельник Мясникович по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что в следующем году в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет подготовлен проект договора по вопросам формирования цен на газ и тарифов на его транзит. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.