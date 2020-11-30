Премьеры Польши и Венгрии обсудили в Варшаве возможные варианты соглашения по бюджету ЕС

ВАРШАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Главы правительств Польши и Венгрии Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан обсудили в Варшаве общую позицию по новым бюджетным перспективам ЕС, включая вопрос привязывания выделения средств из европейских фондов к соблюдению норм верховенства закона в странах-членах. Об этом заявил в понедельник на брифинге по итогам переговоров пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

По его словам, встреча была посвящена предстоящему саммиту ЕС и "касалась координации позиций по бюджетным переговорам". "Рассматривались разные варианты, касающиеся возможного соглашения. Мы по-прежнему ждем предложений немецкого председательства", - указал он.

"Мы открыты для новых предложений. Мы убеждены, что можно достичь соглашения, но оно должно соответствовать европейским трактатам и договоренностям, достигнутым на июльском саммите", - добавил Мюллер.

26 ноября главы правительств Польши и Венгрии подписали в Будапеште совместную декларацию, договорившись вместе бороться против механизма контроля за соблюдением верховенства права, привязанного к бюджету Европейского союза, используя в том числе право вето. Как считают Моравецкий и Орбан, это плохое решение, которое противоречит базовым соглашениям Евросоюза и угрожает распадом ЕС в будущем.

Венгрия и Польша заблокировали утверждение нового бюджетного плана ЕС в размере €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 год и внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС на уровне €750 млрд, протестуя против решения создать с 2021 года механизм контроля соблюдения принципа верховенства права в странах сообщества, чтобы бюджетные ассигнования из Брюсселя распределялись с учетом результатов этого мониторинга. Ситуацию усугубляет тот факт, что обе страны на саммите ЕС в июле дали согласие на включение в бюджетный план Евросоюза механизма контроля за соблюдением верховенства права в ЕС.