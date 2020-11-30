"Россети" запустили "умное" уличное освещение в Костроме

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" завершила создание интеллектуальной системы наружного освещения в Костроме. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"Россети Центр" завершили создание "умного" уличного освещения в Костроме. Проект - крупнейший в истории региона, работы охватили 700 улиц, 16 городских парков и скверов", - говорится в сообщении.

В рамках проекта заменено около 11,5 тыс. ртутных и натриевых газоразрядных уличных светильников на современные светодиодные, внедрена новая автоматизированная система управления наружным освещением. "Переход ЛЭП через Волгу засиял цветами российского триколора. Это стало подарком энергетиков "Россети Центр" городу к 100-летию принятия плана ГОЭЛРО", - уточнили в группе.

Решения позволят повысить срок службы оборудования, снизить энергопотребление и затраты муниципалитета на оплату электроэнергии, повысить освещенность, комфорт и безопасность на улицах Костромы.

Группа также ведет проекты уличного освещения еще в 25 регионах, там реализуют новые цифровые и энергосберегающие технологии. Системы автоматизации и управления нагрузкой дают возможность в удаленном режиме настраивать работу отдельных точек, регулировать интенсивность светового потока.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион". Реализация концепции позволит, как предполагается, снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.