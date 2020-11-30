Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерская встреча стран ОПЕК+, запланированная на 1 декабря, перенесена на четверг, 3 декабря, говорится в письме, разосланном делегатам стран-участниц, с которым ознакомился ТАСС, и информацию из которого подтвердили два источника в ОПЕК.

В письме говорится, что совещание теперь назначено на 16:00 по московскому времени в четверг. Оно пройдет в формате видеоконференции.

Время до встречи будет использовано для неформальных консультаций, сказал один из собеседников ТАСС. Ранее страны ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года.

Министры стран ОПЕК+ по меньшей мере с середины ноября пытаются найти компромисс по поводу механизма сокращения добычи нефти в 2021 году. Присутствуют три основных сценария, у каждого из которых есть сторонники и противники. По основному варианту страны ОПЕК+ продлевают действующий уровень сокращения добычи как минимум до конца марта 2021 года. По другому - реализуют первоначальные договоренности и увеличивают добычу нефти на 1,9 млн б/с с января. Третий сценарий предполагает постепенное увеличение объемов в течение первого квартала.

На встрече стран ОПЕК в понедельник решение по уровням добычи не было принято, министры решили еще раз обсудить этот вопрос с коллегами из "не ОПЕК".

Решению быть

"С точки зрения рынка оптимальным вариантом является продление ограничений. Но, с другой стороны, нефтяной рынок - это такой большой покер, где важно и самому не потерять и не дать конкуренту выиграть. Если американцы при текущих условиях восстанавливают бурение сланцев, то другие не могут смотреть на это спокойно", - объясняет причину разногласий в ОПЕК+ аналитик "Финама" Алексей Калачев. К тому же, считает он, повторение обвала по весеннему сценарию сейчас практически исключено, так как основной потребитель нефти, Китай, импорт не снижает.

Эксперт считает, что союзники в итоге придут к компромиссному варианту, так как это выгоднее, чем допускать разрыв соглашения по весеннему сценарию. "На самом деле в этой сделке важны не объемы сокращения, а сам факт ее существования. Как только контроль исчезнет, все пойдет вразнос", - считает он. По мнению Калачева, министры, скорее всего, договорятся о мягком восстановлении добычи нефти с января, но продолжат мониторить ситуацию в регулярном режиме.

В том, что партнеры смогут договориться, не сомневается и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В противном случае цены на нефть упадут, ведь рынок сейчас исходит из того, что консенсус будет достигнут. По мнению эксперта, страны, скорее всего, договорятся о продлении текущих ограничений на несколько месяцев, так как наращивать добычу в январе рискованно - массовая вакцинация от коронавируса начнется не раньше второй половины 2021 года.