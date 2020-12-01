Путин посетит Тобольск, где проведет совещание о развитии нефтегазохимии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 1 декабря посетит с рабочей поездкой город Тобольск Тюменской области и проведет там совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России. Оно пройдет в режиме видеоконференции, уточнял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент также посетит в Тобольске предприятие "Запсибнефтехим" - крупнейший нефтехимический комплекс России суммарной мощностью 2 млн тонн полимеров в год, входящий в пятерку самых масштабных производств данного типа.

Кроме того, у главы государства запланирована встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором. По словам Пескова, сопровождать Путина в поездке будет в том числе полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Путин в последний раз посещал Тобольск в октябре 2013 года. Тогда он тоже проводил в городе совещание по вопросам развития нефтехимической промышленности. В первый раз президент побывал в Тобольске в марте 2003 года. В тот визит глава государства ознакомился с основными достопримечательностями города - Тобольским кремлем, Софийско-Успенским и Покровским соборами, а также осмотрел экспозицию местного художественного музея.

"Запсибнефтехим" - крупнейший проект "Сибура", строительство которого завершилось в мае 2019 года. Проект представляет собой установки по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн). Бюджет комплекса составляет $8,8 млрд.