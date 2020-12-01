Сократившие штат более чем на 20% предприятия в РФ должны будут погасить кредиты под 2%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Базовый период программы кредитования под 2% годовых пострадавших из-за пандемии коронавируса предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) завершается 1 декабря. Организации, которые не смогли выполнить условие о сохранении не менее 80% штата, должны начать процедуру погашения, следует из условий программы правительства РФ.

Программа выдачи кредитов под 2% предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО действовала с 1 июня по 1 ноября. Кредит выдавался в размере одного МРОТ на каждого работника.

Согласно программе, до 1 декабря идет базовый период, в течение которого заемщик не выплачивает никаких платежей, а для его кредита действует ставка не выше 2% годовых. Если же по итогам хотя бы одного месяца базового периода число работников заемщика сократилось более чем на 20% по сравнению с численностью на 1 июня, то наступает период погашения - он должен выплатить кредит тремя равными платежами за три месяца: 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года. Также в этот период будет действовать не льготная (2%), а стандартная ставка, которую определяет банк при подписании договора по действующим у него программам. Период погашения также наступает, если до 25 ноября введена процедура банкротства, приостановлена деятельность либо индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность.

Если же заемщик продолжает свою деятельность и сохранил персонал в установленных правилами пределах, то начинается процедура наблюдения, которая длится с 1 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

"Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами - всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней", - отмечается на государственном портале по поддержке малого и среднего бизнеса "Мой бизнес".

Контролировать уровень занятости в компаниях будут с помощью специализированной блокчейн-платформы Федеральной налоговой службы, которая уже запущена в работу. Сервис оперирует данными по страховым взносам, которые предприниматели передают в Пенсионный фонд ежемесячно, уточняется на портале.

Выполнить условия смогут лишь треть заемщиков

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова ранее на этой неделе опубликовал очередной мониторинг "Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки". Он проводился в ноябре, в опросе приняли участие руководители и владельцы 5 744 компаний из всех 85 регионов России.

Мониторинг, в частности, показал, что "только 33,9% респондентов, получивших кредит под 2% или прямые дотации с условием сохранения занятости, смогут сохранить численность персонала на 1 декабря".

"Еще 23,7% предпринимателей [считают, что] смогут выполнить условие по сохранению численности персонала на 1 декабря, только если государство предоставит дополнительную помощь. Еще 11,4% респондентов указали, что точно не смогут сохранить численность персонала, поскольку обороты бизнеса так и не восстановились. Остальные 31% затруднились с ответом", - следует из данных исследования.