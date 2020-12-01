Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в понедельник понизились.

Согласно данным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones понизился на 266,40 пункта (-0,89%) и остановился на уровне 29 643,97. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 16,53 пункта (-0,45%), до отметки 3 621,80. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 7,11 пункта (-0,06%), до уровня 12 198,74.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 0,86%, до $45,13 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,45%, до $1 780,00 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, даже с учетом снижения индексов в ходе нынешней сессии, в целом ситуация внушает оптимизм, поскольку "продолжавшееся на протяжении практически всего ноября ралли свидетельствует о том, что инвесторы делают ставку на скорое завершение работы над вакцинами против коронавируса".

Со своей стороны информационное агентство Bloomberg отметило, что "быстрые темпы разработки вакцины от коронавируса создали у инвесторов уверенность в нормализации ситуации и быстром росте экономики, что привело к росту котировок тех компаний, которые в наибольшей степени были затронуты экономическим кризисом". "Ноябрь был месяцем небывалого роста на рынке, - привело агентство мнение руководителя департамента инвестиций компании "6 Meridian" Эндрю Миса. - И основным фактором, влияющим на ситуацию, была разработка вакцин".