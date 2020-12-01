Титов попросил Минфин уточнить порядок освобождения бизнеса от НДС при переходе с ЕНВД

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо министру финансов Антону Силуанову с просьбой разъяснить порядок освобождения от уплаты НДС предпринимателей, которые в 2021 году перейдут с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на общую систему налогообложения (ОСНО). Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Буду признателен за направление разъяснений Минфина России по вопросу того, каким образом может быть обеспечено освобождение предпринимателей, перешедших с начала 2021 года с ЕНВД на ОСНО, при выручке менее 2 млн рублей за первые три месяца 2021 года, от уплаты НДС за данный налоговый период. Кроме того, прошу разъяснить, когда должны предоставляться письменное уведомление и документы, которые подтверждают право налогоплательщика на такое освобождение", - приводит пресс-служба выдержку из письма.

Титов напомнил, что ст. 145 Налогового кодекса РФ "Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика" гласит, что организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от уплаты налога, если за три предшествующих месяца сумма их выручки без учета налога не превысила в совокупности 2 млн рублей. Для получения права на освобождение налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган соответствующие документы - не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение.

Он указал, что, по данным заявителей, в регионах "используется разная практика предоставления документов на освобождение от НДС - как в первом месяце квартального налогового периода, за который запрашивается освобождение, так и в первом месяце следующего квартального налогового периода". По его словам, есть случаи, когда от предпринимателей "требуют предоставить данные о непревышении двухмиллионного порога за три месяца, предшествующие том налоговому периоду, за который испрашивается освобождение".

Бизнес-омбудсмен сказал, что предприниматели, перешедшие на ОСНО с иных систем налогообложения (не предусматривающих уплату НДС), должны иметь право на соответствующее освобождение от уплаты НДС по итогам первого квартала 2021 года в случае, если их оборот за этот период составит менее 2 млн рублей. Однако в силу того, что отдельные налоговые инспекции запрашивают аналогичные данные еще и за предыдущий квартал, может возникнуть проблема, считает он. В частности, ЕНВД не предполагает ведения учета доходов, в связи с чем предприниматели не смогут подтвердить обороты за последние три месяца 2020 года, указал он.