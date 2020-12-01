Средний чек в "черную пятницу" в России снизился до 1 тыс. рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Средняя сумма онлайн-покупки в "черную пятницу" снизилась на 11%, до 1 358 рубля, покупок в обычных магазинах (офлайн) - на 15% по сравнению со средним чеком в ноябре 2019 года, до 1 067 рубля, показало исследование банка "Русский стандарт".

"Во Всемирный день шопинга - чек онлайн-покупок оказался ниже на 14% (он составил 1 447 рубля), а в "черную пятницу" - на 15% в офлайне (он составил 1 067 рубля) и на 11% в онлайне (он составил 1 358 рубля). Из этого можно сделать вывод, что россияне стали покупать больше товаров, но по более низкой цене", - говорится в материале.

Что касается категорий товаров, то самые высокие средние чеки онлайн-покупок в "черную пятницу" зафиксированы в магазинах электроники (средний чек 37 129 рубля), одежды (1 042 рубля), сфере финансовых услуг (средний чек 6 021 рубля)

В офлайне самые большие чеки зафиксированы в магазинах часов и ювелирных изделий (36 091 рубля), магазинах одежды (10 648 рубля), гостиницах и домах отдыха (5 815 рубля)

Также в исследовании отмечается, что из-за режима самоизоляции средний онлайн-чек в супермаркетах превысил среднюю сумму покупки в обычном супермаркете более, чем в два раза (1 933 рубля против 614 рублей)

При этом из топ-5 категорий товаров с наивысшим чеком, в отличие от прошлогодней распродажи, исчез сегмент авиабилетов, временно утративший позиции из-за снижения туристической активности.

Также в исследовании отмечается, что количество онлайн-покупок по картам относительно прошлогодней интернет-распродажи во Всемирный день шопинга выросло на 125%, а сумма - на 94%. В "черную пятницу" число онлайн-покупок выросло на 93%, а в офлайне - только на 4%.

Исследование проведено на основе анализа онлайн и офлайн операций по всем картам всех банков в эквайринговой сети банка "Русский стандарт" (входит в топ-5 по оборотам в России) в ноябре 2020 и 2019 годов.