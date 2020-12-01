Количество центров электронного декларирования в ДФО сократилось до двух

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Количество центров электронного таможенного декларирования (ЦЭД) на Дальнем Востоке сократилось с 1 декабря до двух в рамках эксперимента Федеральной таможенной службы. Как сообщает во вторник пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), принимать декларации теперь в регионе будут Владивостокский таможенный пост и Дальневосточный таможенный пост.

"На Дальнем Востоке, как и планировалось к концу 2020 года, будут действовать два ЦЭДа: Владивостокский таможенный пост Владивостокской таможни, где сконцентрировано таможенное декларирование товаров, перемещаемых морским транспортом, и Дальневосточный таможенный пост, подчиненный Дальневосточной электронной таможне, сотрудники которого оформляют товары, перемещаемые иными (кроме морского и речного) видами транспорта", - говорится в сообщении.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе, остальные существовавшие в регионе ЦЭДы с 1 декабря не работают. Последним 30 ноября прекратил прием деклараций приамурский ЦЭД Хабаровской таможни. Всего в России создано 16 таких центров. Участники внешнеэкономической деятельности могут декларировать товары в любом таможенном органе независимо от места нахождения груза.

По данным ДВТУ, 100% деклараций в органы таможни Дальнего Востока подается в электронном виде. Эксперимент по концентрации декларирования проводится в рамках мероприятий дорожной карты по реформированию системы таможенных органов ФТС России.