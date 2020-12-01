Участник списка Forbes посоветовал инвесторам отдать свободные деньги в управление фондам

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Основатель и генеральный партнер фонда RTP Global Леонид Богуславский, который занимает 64 строчку в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России 2020", посоветовал инвесторам при наличии свободных средств отдавать их в управление успешным фондам. Такое мнение он высказал в спецпроекте ТАСС "Первые лица бизнеса".

"Либо вы должны заниматься инвестициями всерьез, став профессионалом. Либо - при наличии свободных денег - отдать их успешным фондам. Не самая лучшая идея начинать вкладывать самому как бы между делом. Девяносто процентов людей в таких ситуациях теряют. Нельзя инвестировать в одну, две или три компании, надо создавать инвестиционный портфель минимум из десяти", - отметил Богуславский.

По его словам, практика показывает, что треть таких компаний обанкротится, примерно столько же будет "болтаться в районе нуля". "Еще часть окажется неплохой, и лишь одна выстрелит результативно. Если, конечно, повезет…", - сказал он.

Богуславский отметил, что его фонд RTP Global по-прежнему инвестирует в компании и технологии софтверных решений для бизнеса, облачные сервисы, онлайн-обучение, новые технологии мобильности, приложения на основе искусственного интеллекта и ряд других секторов в разных странах.