Продажи спортивных товаров в интернете выросли в 10 раз по отношению к 2019 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россияне стали покупать спортивные товары в интернете в 10 раз чаще, чем в 2019 году. Об этом сообщается в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru, который охватывает более 113 000 компаний, 317 000 онлайн-касс по всей России.

По данным аналитиков компании, рынок онлайн-продаж спортивных товаров с марта по октябрь 2020 года показал значительный рост - 1000-1300% - в апреле и мае к 2019 году. Особенно популярными для домашних тренировок стали следующие категории товаров: гантели, коврики для йоги и фитнеса, эспандеры и беговые дорожки. Продажи гантелей в апреле 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выросли в 17 раз. Продажи ковриков для йоги и фитнеса к апрелю и маю выросли в 5 раз, продажи беговых дорожек - в 10 раз по отношению к апрелю прошлого года, а популярность эспандеров увеличилась в 13 раз.

"Период изоляции стал причиной динамичного роста e-commerce в 2020 году. Закрытие спортивных площадок, фитнес-центров подтолкнуло россиян заниматься спортом дома и за последние 10 месяцев рынок онлайн-продаж спорттоваров демонстрирует постоянный и значительный рост. Также можно отметить два периода наибольшего прироста - это март-апрель и сентябрь-октябрь", - прокомментировал директор департамента аналитики и управления данными OFD.ru Артем Залесский.