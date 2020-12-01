Богуславский: имеющийся предпринимательский потенциал позволяет РФ конкурировать с США

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия имеет значительный предпринимательский потенциал, позволяющий конкурировать с США, заявил основатель и генеральный партнер фонда RTP Global Леонид Богуславский в спецпроекте ТАСС "Первые лица бизнеса".

"У России есть большой предпринимательский потенциал, он позволил бы конкурировать с Америкой. Но для экономической свободы нужна реальная государственная защита частной собственности, активная борьба с коррупцией, рыночное ценообразование, эффективная приватизация, качественная макроэкономика, приоритет потребителя перед производителем и системой регулирования", - отметил он.

Богуславский подчеркнул, что "страна, которая не восхищается своими предпринимателями, не будет преуспевающей".

Он привел в пример Китай: "Нужна мощная пропаганда массового предпринимательства. В Китае после выступления премьер-министра о важности этой темы чиновники всех уровней, вплоть до муниципального, с "низкого старта" рванули помогать бизнесу. Началась кампания в СМИ, едва ли не в каждом крупном городе открылись технопарки, инкубаторы стартапов. За последние годы я несколько раз приезжал в Китай и поражался: процентов 80 молодых китайцев мечтают стать бизнесменами. Это престижно".