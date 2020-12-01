В Башкирии работающим по УСН предпринимателям продлили налоговые каникулы до 2024 года

УФА, 1 декабря. /ТАСС/. Налоговые каникулы для предпринимателей Башкирии, работающих по упрощенной (УСН) и патентной системе налогообложения, продлены до 2024 года. Поступления в бюджет снизятся на 30 млн рублей в год, однако это позволит поддержать малый бизнес, говорится в сообщении пресс-службы парламента республики во вторник.

"Документом продлены так называемые налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Эта категория предпринимателей могла не платить налог до 1 января 2021 года. Мы продлили действие преференций еще на три года - до 1 января 2024 года", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Мера необходима для поддержания предпринимательской активности, ее эффект должен проявиться в долгосрочной перспективе. "По нашим расчетам, из-за продления налоговых каникул консолидированный бюджет будет недополучать ежегодно 90 млн рублей, в том числе бюджет республики - 30 млн рублей. Но в текущих экономических условиях это оправданный шаг: для нас принципиально важно поддержать малый бизнес, помочь ему остаться на плаву", - отметил Толкачев.