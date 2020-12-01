Объем инвестиций в развитие производства в Москве вырос за девять месяцев на 11,5%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Инвесторы в Москве вложили в развитие производства за девять месяцев на 11,5% больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Объем инвестиций в основной капитал за девять месяцев составил 1,9 трлн рублей. Это на 11,5% больше, чем за такой же период прошлого года. <...> За девять месяцев этого года доля внебюджетных инвестиций в развитие производства в городе составила 72,5%", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что в структуре инвестиций в основной капитал почти четверть приходится на инвестиции в сферу транспорта и логистики, на информационно-коммуникационные технологии - 13,5%, на услуги для бизнеса - 13,3%, а 11% составляют инвестиции в промышленность. За последние девять лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза: с 733 млрд рублей в 2010 году до 2,9 трлн рублей в 2019 году.

Больше всего средств компании вкладывают в машины и оборудование - 38,6%, в возведение зданий и благоустройство земель - треть от всего объема инвестиций, в строительство жилья - 16,3%, а на создание объектов интеллектуальной собственности - 9,6%. На данный момент на долю столицы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.

"По итогам регулярных встреч с бизнесом мы принимаем решения о внедрении новых механизмов поддержки. Например, в конце прошлого года был принят законопроект об инвестиционном налоговом вычете, а с этого года в Москве запущена программа стимулирования инвесторов, вкладывающих средства в создание рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца. В этом году мы присвоили пять статусов инвестиционного приоритетного проекта с инвестициями в размере 5,3 млрд рублей, в рамках них будет создано более 2 тыс. рабочих мест", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, еще пять компаний получили статус промкомплекса, объем инвестиций по ним составит 1,3 млрд рублей. На данный момент в Москве уже 58 компаний с таким статусом.