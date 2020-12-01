Глава департамента ЦБ дал новичкам-инвесторам советы, как не стать жертвой "пирамид"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в интервью ТАСС дал несколько советов, как начинающему инвестору не стать жертвой финансовых пирамид. В частности, по его словам, не стоит делать поспешных эмоциональных решений и всегда проверять наличие лицензии у организации.

"В первую очередь - не торопиться с решениями! Распродаж типа Black Friday с дисконтом на акции Apple в 70% ни один брокер не проводит, акция - не холодильник! Конечно, для начала нужно проверить, легально ли работает компания, есть ли у нее лицензия", - сообщил Лях.

Также следует трезво оценивать, насколько реальна доходность, которую обещают за инвестиции.

"Подумайте, насколько реальны обещания, которые она [организация] вам дает. Это очень простой и универсальный совет, но он работает. Если вы собираетесь доверить кому-то свои деньги, потратьте немного времени и убедитесь, что перед вами не мошенники. Перечень легальных компаний конкретен, любого участника финрынка можно найти на сайте Банка России", - отметил глава департамента.

Помимо этого, он призвал с осторожностью относиться к зарубежным компаниям, даже если у организации есть иностранная лицензия. "Если вас пытается заманить посулами компания, действующая из-за рубежа, она все равно должна обладать еще и лицензией в России. В противном случае вы будете в судебном порядке взыскивать свои деньги в далеких странах, и услуги адвокатов тоже встанут вам в копеечку", - добавил Лях.