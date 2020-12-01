ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду с выходцами из "Кэшбери"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Банк России выявил финансовую пирамиду, организованную компанией Antares Limited, которая открыла по стране сеть "консультационных центров". При этом в организации работали менеджеры из финансовый пирамиды "Кэшбери", сообщил в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Совсем недавно Читинский суд заблокировал в социальной сети "ВКонтакте" группу, которая рекламировала финансовую пирамиду, действующую из-за рубежа. Это компания Antares Limited. Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне - развернули одновременно несколько "консультационных центров" в 16 регионах по привлечению "инвестиций", - сказал он.

Лях добавил, что на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении рухнувшей финансовой пирамиды "Кэшбери". Организация была выявлена благодаря работе отделов по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях Банка России.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что компания, действующая под брендом Antares, не вела фактически какой-либо деятельности, а выплаты были возможны только за счет привлечения новых средств.

"По итогам проведенного анализа не установлено фактов осуществления группой компаний какой-либо деятельности, за счет которой может быть обеспечена объявленная повышенная доходность (от 2% ежедневно). Выплата доходности лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, может быть обеспечена исключительно за счет последующего привлечения денежных средств иных лиц", - сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Также в ЦБ отметили, что инвестирование денежных средств россиян осуществлялось исключительно в криптовалютах, поэтому установить конечных получателей не представляется возможным.

"Согласно информации, размещенной в социальных сетях, компания является продолжателем деятельности Cashbery. Для вовлечения большего числа участников и увеличения охвата территории Компания привлекает к проекту профессиональных МЛМ менеджеров (сетевой маркетинг - multilevel marketing - прим. ТАСС), участвовавших ранее в продвижении Cashbery, B2B jewelry, Finiko", - добавили в пресс-службе Банка России.

История "Кэшбери"

"Кэшбери" позиционировала себя как p2p-платформа, предлагающая гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестировать в криптовалюту. Минимальная доходность, которую компания обещала инвесторам, составляла 0,5% в сутки, а доходность по инвестициям - 600% годовых.

Банк России передал информацию о группе "Кэшбери" в Генеральную прокуратуру и МВД. Глава департамента ЦБ РФ противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях отмечал, что компании группы используют принципы сетевого маркетинга и обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. ЦБ не обнаружил признаков реальной экономической деятельности у компаний, привлекавших деньги и в рублях, и в криптовалюте. Как сообщал Лях, сумма ущерба от деятельности "Кэшбери" может достигать 3 млрд рублей.

В январе 2019 года управление Роскомнадзора по Ростовской области по решению суда ограничило доступ к сайту группы "Кэшбери".