ЦБ разрабатывает собственную методику оперативной оценки ущерба от финансовых пирамид

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Банк России разрабатывает собственную методику оперативной оценки ущерба граждан от финансовых пирамид, поскольку на текущий момент регулятор получает эти данным с задержкой. Ее разработка может быть завершена в конце 2020 года - начале 2021 года, сообщил в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Сейчас мы разрабатываем собственную методику оперативного выявления ущерба от деятельности финансовых пирамид. Пока информацию об этом мы получаем с определенной задержкой, она основана на данных правоохранительных органов, обращениях граждан. Но нам важно понимать, какие средства оседают на счетах мошенников, оценить объем такого "черного рынка" - в том числе чтобы принимать решения о том, какую стратегию применять для борьбы с ним, точнее оценивать динамику", - сказал он.

Также глава департамента ЦБ добавил, что за девять месяцев текущего года регулятор выявил 140 организаций с признаками финансовой пирамиды и передал материалы по ним в правоохранительные органы. "Видим, что эти материалы востребованы и способствуют пресечению незаконной деятельности", - отметил Лях.