Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в ноябре снизился до 46,3 пункта

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2020 года опустился до 46,3 пункта против 46,9 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил в ноябре 46,3 баллов, опустившись с октябрьского значения 46,9 баллов. Последний результат указал на самое резкое ухудшение деловой конъюнктуры с мая, несмотря на замедление с апрельского рекорда (31,3 баллов). Темпы сокращения ускоряются второй месяц подряд, поскольку производственный сектор вступил во вторую фазу спада после вспышки коронавирусной болезни 2019 года", - говорится в обзоре.

В IHS Markit добавили, что общее сокращение было вызвано более слабым спросом, так как новые заказы упали самыми высокими темпами за шесть месяцев. Компании сообщали, что спрос снизился из-за продолжающихся ограничений в связи с пандемией. Однако последнее снижение в основном было обусловлено внутренним спросом, поскольку новые экспортные заказы росли максимальными темпами с декабря 2018 года. В связи с сокращением притока новых заказов компании отметили более резкое падение объемов производства, которое было самым резким с мая, но гораздо медленнее, чем исторические минимумы, наблюдавшиеся в разгар пандемии.

Участники исследования также отметили, что в ноябре инфляционное давление заметно усилилось. Темпы увеличения ценовой нагрузки были заметными и самыми резкими с февраля 2015 года. Более высокие закупочные цены обычно были связаны с нехваткой сырья у поставщиков и неблагоприятными колебаниями обменного курса. Темпы инфляции отпускных цен были самыми высокими с февраля 2019 года.

"Компании российских обрабатывающих отраслей сообщили об ускорении падения объемов производства и новых заказов в ноябре, поскольку пандемия снова оказала значительное влияние на спрос. Однако новые экспортные продажи стали проблеском света, поскольку они умеренно выросли", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.

По ее словам, проблемы в цепочках поставок оставались очевидными, поскольку нехватка сырья и задержки с транспортировкой увеличивали бремя расходов. "Цены на сырье росли самыми высокими темпами за почти шесть лет на фоне увеличения затрат на импортные товары, при этом компании стремились переложить хотя бы часть повышения на клиентов, резко увеличив отпускные цены", - добавила она.

Согласно данным PMI, общее сокращение в секторе ускорилось второй месяц подряд, и четвертый квартал вскоре завершит сложный год для производителей. "Согласно нашему текущему прогнозу, промышленное производство сократится на 5,1% в 2020 году", - подытожила Джонс.