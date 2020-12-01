Кабмин ввел для малого бизнеса на селе новый грант "Агропрогресс"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства. С 2021 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей - "Агропрогресс", сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Новый инструмент господдержки предназначен для представителей малого бизнеса, которые работают в сельской местности более двух лет. Максимальная сумма гранта составит 30 млн рублей. За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что средства господдержки разрешается направлять на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, грант можно будет потратить на закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала.

Изменения в госпрограмму включают также увеличение грантов для аграриев из регионов Дальнего Востока на развитие семейных ферм и сельхозкооперативов. "Теперь объем такой поддержки будет доходить до 70% стоимости проекта (ранее - до 60%). При этом до 20% оставшихся затрат может быть компенсировано за счет средств регионального бюджета", - отмечается в сообщении.

Также господдержку получат производители льна и фермеры, занимающимся разведением овец и коз.

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия была утверждена правительством в 2012 году. Ее цели - обеспечить продовольственную независимость России, ускорить импортозамещение, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.