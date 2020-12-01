"Ъ": ЦБ планирует изменить механизм лицензирования финансовых институтов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Банк России начал работу над концепцией полного изменения механизма лицензирования финансовых институтов. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника в финансовых группах. Предполагается, что реформа коснется банков, профучастников рынка ценных бумаг, НПФ, страховых и управляющих компаний и других игроков финансового рынка. Рассматривается вопрос и получения лицензии финансового института непрофильной компанией, например, в рамках экосистемы.

По информации двух собеседников издания, поручение о подготовке реформы дала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Это может быть некая базовая лицензия, на основе которой лицо будет получать разрешения на каждый отдельный вид деятельности", - пояснил один из источников.

По данным газеты, ряд компаний уже получил опросник ЦБ о том, какими они видят возможные изменения. В документе, с которым ознакомился "Коммерсантъ", уточняется, что созданы предпосылки для дальнейшего развития финтех-сферы, изменения бизнес-моделей участников рынка, создания новых и расширения уже сформированных экосистем: "В этой связи вопрос совмещения разных - финансовых (в том числе при их сочетании) и нефинансовых видов деятельности компанией (группой компаний) - становится все более актуальным".

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что "создание и развитие экосистем несет в себе определенные риски для всей финансовой системы". По его словам, сейчас регулятор не до конца видит все вызовы и риски, особенно в нефинансовой части, и, соответственно, может не принять меры предупреждения. Поэтому "должен быть новый порядок регулирования", считает Аксаков. Участники рынка, как пишет газета, в целом поддерживают подход смещения от регулирования юридических лиц к регулированию по виду деятельности.

В Банке России сообщили "Коммерсанту", что регулятор подготовил доклад для общественных консультаций по вопросам совершенствования допуска на финансовый рынок. "Доклад будет опубликован в ближайшее время, чтобы все заинтересованные лица смогли принять участие в обсуждении", - отметили в ЦБ.