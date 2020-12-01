Более 30 компаний получат премиальный доступ к торговой площадке Europages за счет Москвы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Экспортеры из Москвы в этом году получат еще 33 бесплатных премиальных аккаунта для торговли на одной из крупнейших мировых площадок Europages, еще 20 производителей откроют магазины на маркетплейсе Ebay. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"По решению конкурсных комиссий Московского экспортного центра (МЭЦ) поддержку города по размещению на зарубежных электронных площадках получат еще более 50 компаний-экспортеров", - говорится в сообщении. Таким образом, общее число столичных компаний-экспортеров, которые получат в 2020 году поддержку по размещению на ведущих мировых торговых площадках, превысит 150.

"Правительство Москвы активно поддерживает столичных экспортеров в выходе на площадки мировой электронной коммерции. В 2020 году премиальные аккаунты на Europages.com получили 100 экспортно ориентированных компаний Москвы и еще 50 предприятиям помогли открыть магазины на маркетплейсе Ebay.com", - сообщил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Бесплатные премиальные аккаунты на Europages появятся у еще 33 компаний из 13 отраслей. Премиальный аккаунт дает приоритет ранжирования в поисковой системе и максимально возможное количество ключевых слов для поискового запроса - это позволит вывести продукцию столичных предприятий на первые места в поисковых запросах в Google, отмечается в сообщении. Обладатель премиального статуса может максимально расширить целевую аудиторию - для этого можно разместить на витрине до 200 товаров и представить контент на 15 языках. Помощь от города получат производители электрического и медицинского оборудования, одежды и текстиля, косметики, стройматериалов, продукции химической промышленности, мебели, транспортных средств, продуктов в сфере информационных технологий, а также поставщики юридических, аудиовизуальных, логистических и лингвистических услуг.

Еще 20 производителей товаров из девяти отраслей откроют магазины на Ebay. Предприниматели научатся работать с личным кабинетом и листингами, настраивать бизнес-политику, изучат методики продаж с предложением цены покупателем, тонкости формирования таможенных деклараций и квитанций на отправку, способы эффективного маркетингового продвижения и использования рейтинга продавцов. Такую возможность получат производители медицинского, музыкального и электрического оборудования, музыкальных инструментов, косметики, ювелирных изделий, пищевой, химической и сувенирной продукции.

Отмечается, что Europages посещают более чем 4 млн уникальных посетителей в день, на площадке зарегистрировано свыше 3 млн поставщиков. Маркетплейс Ebay занимает 26-е место в мире по посещаемости и ежемесячно собирает около 1 млрд уникальных посетителей.