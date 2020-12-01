ВТБ с 1 декабря снижает ставку по онлайн-ипотеке до 8,1%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ с 1 декабря снижает ставки по онлайн-ипотеке на 0,3 процентного пункта, до 8,1% годовых при покупке квартиры и до 8% при рефинансировании, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"С 1 декабря ВТБ снижает ставку по базовым ипотечным программам при оформлении кредита онлайн. Клиенты, которые подают заявку через сайт банка, получают скидку в размере 0,3 п.п. Новые условия доступны заемщикам при приобретении квартиры в новостройке, на вторичном рынке и при рефинансировании ипотеки другого банка", - говорится в сообщении банка.

Ставка по кредиту составит от 8,1% при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке и от 8% - при рефинансировании.

Чтобы получить сниженную ставку, клиенту необходимо заполнить анкету на оформление ипотеки через сайт ВТБ, и после предварительного одобрения кредита загрузить необходимые документы в личном кабинете, отмечается в сообщении.

Вице-президент ВТБ Михаил Сероштан, слова которого приводятся в пресс-релизе, отмечает, что в условиях пандемии дистанционные сервисы могут быть не только удобными, но и выгодными для клиентов.

"Стратегической задачей для нас является развитие цифровых сервисов, мы стремимся к тому, чтобы они были не только удобнее, но и выгоднее для клиентов, чем стандартные операции в офисе. Поэтому с 1 декабря мы снижаем ставки по ипотеке при оформлении кредита на сайте. С учетом продолжающейся пандемии это не только выгодно, но и более безопасно для заемщиков", - сообщил он.

Также в сообщении отмечается, что в текущем году ВТБ установил рекорд по выдаче ипотеки за всю историю банка. Так, продажи в конце ноября превысили 800 млрд рублей, что больше результата всего 2019 года. По оценке банка, рынок ипотеки в России в этом году вырастет примерно на четверть, до рекордных 3,6 трлн рублей.