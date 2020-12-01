ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер снижения волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 30 ноября на сумму 6,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 27 ноября, составил 8,5 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 532,3 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.