Кабмин утвердил расширение списка услуг, предоставляемых в МФЦ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство России приняло постановление, согласно которому будет расширен спектр госуслуг, доступных в многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Возможности МФЦ по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу будут расширяться. Изменения в правила работы таких центров своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Предусматривается, что в МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы, включая отчетность, в электронной форме в различные ведомства и организации.

Кроме того, постановлением закреплены изменения в правила, позволяющие регионам организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния не только в самих МФЦ, но и в их обособленных структурных подразделениях.

"МФЦ также смогут осуществлять прием сведений для Росстата при проведении переписи населения, участвовать в организации на своих площадках мероприятий в рамках акций "Бессмертный полк" и "Сохраним память. Москва с заботой об истории", - отмечают в кабмине.