Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за 9 месяцев составил 79,4 млрд руб.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за 9 месяцев 2020 года составил 79,406 млрд руб. против 20,3 млрд руб. прибыли годом ранее. Это следует из отчетности компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 55,3%, до 234,2 млрд руб. Выручка от регулярных пассажирских перевозок уменьшилась на 58,4% и составила 179,35 млрд руб. Операционные расходы "Аэрофлота" за 9 месяцев 2020 года снизились на 37,1%, до 290,9 млрд руб., расходы на авиационное топливо уменьшились на 57,4% и составили 62 млрд руб.

По итогам III квартала компания получила убыток в размере 21,136 млрд руб. против 29 млрд руб. прибыли годом ранее.

"Постепенное восстановление объемов перевозок группы, прежде всего за счет внутреннего рынка, с учетом всех операционных и экономических сложностей работы авиации в существующих реалиях можно считать финансово эффективным, поскольку, несмотря на ожидаемый чистый убыток по итогам третьего квартала вследствие беспрецедентного влияния пандемии на авиацию и ограниченного международного сообщения его размер значительно сократился по сравнению со вторым кварталом: 21,1 млрд руб. в третьем квартале против 35,8 млрд руб. во втором", - отметил заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин.

По его словам, низкий сезон четвертого квартала 2020 года - первого квартала 2021 года обещает оставаться крайне сложным для авиации.