Минэкономразвития получило 22 заявки на заключение соглашений о защите инвестиций

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) получило 22 заявки общим объемом инвестиций в 900 млрд рублей на заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил глава МЭР Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

"У нас на сегодняшний момент 22 заявки на рассмотрении, более 900 млрд рублей инвестиций. Мы рассчитываем, что в ближайшее время часть соглашений будет подписана", - сказал он.

Министр также сообщил, что разрабатываются поправки к закону о СЗПК. "Мы как практики понимаем, что механизм субсидирования не очень всегда хорош, потому что субсидии из бюджета, всегда возникают вопросы, насколько обоснованы, как подтверждается стоимость и так далее. Очень много вопросов у бизнеса. Может быть, правильнее на каком-то этапе реализовать механизм налогового зачета встречных обязательств, уже без уплаты денег в бюджет и возвращения денег из бюджета. Это идеи, которые мы прорабатываем, будем искать решения", - отметил Решетников.

По его словам, Минэкономразвития также находится в диалоге с Минфином по комплексным вопросам.

О СЗПК

Президент Владимир Путин 1 апреля подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет - до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий).