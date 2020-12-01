На инициативы жителей в проекте бюджета Приморья предусмотрено 6 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Приморского края внесло проект трехлетнего бюджета региона на рассмотрение в краевое законодательное собрание. Как сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства, по итогам общественных слушаний 6 млрд рублей в проекте предусмотрено на инициативы жителей Приморья.

"Министерство финансов Приморья внесло в законодательное собрание Приморского края проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Бюджет Приморья по-прежнему остается социально направленным. Кроме того, на наиболее значимые сферы финансирование будет увеличено. Еще одной важной особенностью планирования бюджета в этом году стали общественные слушания, которые прошли в новом формате. На реализацию озвученных гражданами предложений в проекте бюджета Приморья предусмотрели более 6 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

По словам председателя правительства Приморья Веры Щербины, основные параметры главного финансового документа края на предстоящие три года таковы: в 2021 году доходы - 139,7 млрд рублей, расходы - 144 млрд рублей; в 2022 году доходы - 132,4 млрд рублей, расходы - 134,8 млрд рублей; в 2023 году доходы - 137,4 млрд рублей, расходы - 138,8 млрд рублей. Несмотря на то, что по объективным причинам доходы падают, по основным направлениям власти отмечают увеличение ассигнований.

"Так, на здравоохранение в 2021 году по проекту бюджета предусмотрели 24,6 миллиарда рублей, образование - 30,7 миллиарда, социальную политику - 28 миллиардов, сферу занятости населения и обучение кадров - 2,2 миллиарда, культуру - 1,7 миллиарда, физическую культуру и спорт - 2,5 миллиарда рублей. Значительные средства пойдут на сферу транспорта и дорожного хозяйства - 19,5 миллиардов рублей, сельское хозяйство - 4,2 миллиарда", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что эти цифры еще будут меняться в течение года. Правительство продолжает взаимодействовать с федеральными органами власти для привлечения в край дополнительных ресурсов. Нулевое чтение проекта бюджета на три года состоится 3 декабря.

Основные параметры бюджета Приморья на 2020 год после внесения последних поправок составили 143,9 млрд рублей по доходам, расходы - 167,3 млрд рублей при дефиците 23,3 млрд рублей.