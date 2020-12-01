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ЦБ прогнозирует пик кибератак на финорганизации через два-три года

Также в Банке России отметили, что число мошеннических звонков в период пандемии увеличилось на 200%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пик атак на финансовые организации можно ожидать через два-три года, и банкам необходимо уже сейчас к этому готовиться, сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев, выступая на SOC-Форуме.

"Наблюдая всю историю атак на финансовую отрасль, могу сказать, что это проба пера, и через два-три года это будет действительно пиком. Поэтому Центральный банк считает необходимым начинать к этому готовиться прямо сейчас", - сказал он.

Также Сычев отметил значительный рост кибермошенничества. Так, число мошеннических звонков в России в период пандемии коронавируса увеличилось на 200%.

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