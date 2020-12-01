Минэкономразвития в декабре - январе обсудит с ФАС вопросы параллельного импорта

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует провести консультации с ФАС, Росаккредитацией, Росстандартом и Роспатентом по вопросам параллельного импорта для "обновления" позиции, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

"Вопрос сложный, он обсуждается и поднимается последние 10 лет. С одной стороны, действительно, возможность параллельного импорта - это возможность в том числе снижения цен на товары, которые ввозятся. С другой стороны, есть вопросы защиты авторских прав, подтверждения соответствия. Эту тему всегда продвигала Федеральная антимонопольная служба. Мы договорились, что в ближайший месяц, может, декабрь - январь проведем очень плотные консультации по вопросу и обновим позицию, взвесим все "за" и "против", - сказал Решетников.

По его словам, ряд экспертов выступает за дифференцированный подход при формировании тарифов в зависимости от уровня локализации производства, присутствия производителя на уровне производственных площадок в стране. Министерство взвесит все эти подходы, отметил Решетников, добавив, что хотел бы также услышать позицию ассоциации.

"Надо искать баланс между не только интересами импортеров, но и интересами потребителей и производителей внутри страны. Здесь мы будем внимательно вместе с Росаккредитацией, Росстандартом, Роспатентом, с коллегами из ФАС, разумеется, вырабатывать (позицию), постараемся поискать компромисс и предложить его правительству. Но пока говорить что-то конкретное рановато", - подчеркнул министр.