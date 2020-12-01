"Эксперт РА" повысило прогноз по рейтингу Новикомбанка до позитивного

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило Новикомбанку рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Высокий рейтинг Новикомбанка обусловлен значимыми позициями в ключевом бизнес-сегменте, удовлетворительной оценкой запаса по капиталу при высокой рентабельности, приемлемым качеством активов и адекватной оценкой ликвидности. Существенное позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывает высокая значимость банка для госкорпорации "Ростех", - приводятся выводы рейтингового агентства в сообщении банка.

Эксперты агентства также обращают внимание на то, что наряду с доступом к базе крупных высоконадежных заемщиков в силу специализации, банк также может рассчитывать на поддержку со стороны акционера в случае необходимости, что оказывает сильное положительное влияние на рейтинг.

В сообщении "Эксперт РА" отмечается высокий уровень рентабельности и операционной эффективности, который позволил продолжить наращивать кредитную активность в текущем году.

"Оценка рейтингового агентства подтверждает эффективность выбранного направления. Сложившая в 2020 году обстановка не повлияла на результаты деятельности банка, мы продолжаем укреплять позиции на рынке финансовых услуг. Об этом свидетельствует рост прибыли, который за первое полугодие 2020 года составил 74%. Смена прогноза со стабильного на позитивный указывает на то, что банк успешно наращивает бизнес, как в части кредитования юридических лиц, так и обслуживания розничных клиентов, сохраняя высокий уровень рентабельности при контролируемом уровне рисков", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева.

Новикомбанк входит в 20 крупнейших банков России и является опорным банком ГК "Ростех. Организация предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.