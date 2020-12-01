На Ставрополье в 2020 году создали 16 объектов мелиорации

ПЯТИГОРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Сельхозорганизации Ставрополья создали в 2020 году 16 объектов мелиорации на площади почти 8 тыс. га, сообщили журналистам во вторник в управлении по информполитике правительства края.

"В этом году новые объекты орошения введены в эксплуатацию сразу в 16 сельхозорганизациях края на общей площади почти 8 тыс. га. Финансовые вложения предприятий в строительство превысили 1,2 млрд рублей, при этом 67% этой суммы компенсировано государством в виде субсидий на возмещение части затрат. На сегодняшний день средства федерального и краевого бюджетов, выделенные на развитие мелиорации, освоены в полном объеме", - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что всего в регионе орошается 60 тыс. га. Половина этих площадей были созданы в последние годы в рамках реализации государственной подпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в области развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Орошение сельхозугодий обеспечивается пятью основными каналами протяженностью 4 тыс. км и 49 водохранилищами.

По данным управления, мелиорация является одним из драйверов развития регионального АПК.