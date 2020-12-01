Геологи оценят перспективы газовых и нефтяных запасов российской Арктики

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Ученые Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья оценят перспективы нефте- и газоносности российских арктических территорий на основе данных электромагнитных зондирований, сообщила во вторник пресс-служба ИНГГ СО РАН.

"Новосибирские специалисты работают над фундаментальной научной проблемой, связанной с расширением минерально-сырьевой базы российской Арктики. Ученые намерены выявить и уточнить особенности строения, а также оценить нефтегазоперспективность арктических территорий по данным электромагнитных зондирований", - говорится в сообщении.

Эту задачу можно считать особенно актуальной ввиду того, что она предполагает развитие научно-исследовательских работ с оценкой потенциала арктических территорий, включая прибрежный шельф и острова. В рамках данной работы будет оценена территория Хатангско-Вилюйской нефтегазоносной провинции. Ранее подобная работа уже была проведена на Троицко-Михайловском валу в Приангарской зоне. Данные электроразведки вместе с результатами бурения позволили дать оценку по двум газоносным горизонтам.

Электромагнитное зондирование - способ просвечивания слоистой толщи земли постоянным или переменным электрическим током. Он основан на измерении компонент электромагнитного поля в одной или одновременно в нескольких точках земной поверхности при последовательном увеличении глубины проникновения электрических токов.

Ученые рекомендовали заложить в пределах двух территорий параметрические скважины. Помимо этого, метод электроразведки спрогнозировать обнаружить в залежах Чункинско-Паимбинской площади наличие участков с улучшенными свойствами.