Около 7 трлн рублей могут вложить в развитие промзон Москвы за 10 лет

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют, что примерно за 10 лет инвесторы вложат в развитие территорий бывших промышленных зон порядка 7 трлн рублей. Об этом сообщил во вторник в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести FM" заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы, как город, берем на себя создание необходимой инфраструктуры и предоставляем право инвестору реализовать уже комплексную застройку территории бывшей промзоны. По нашим расчетам, мы таким образом можем вовлечь в оборот около 2 тыс. га, на которых можно будет построить около 40 млн кв. м недвижимости - как жилой, так и офисной. Будет создано не менее 500 тыс. рабочих мест. Если говорить про объемы инвестиций, то речь идет о порядка 7 трлн рублей", - сказал Ефимов.

Он уточнил, что проекты такого рода реализуются около десяти лет. Наглядный пример - бывшая территория завода "ЗИЛ". В итоге территорию разбили на два участка и предложили инвесторам комплексно освоить.

По его словам, перед тем как осуществлять жилищное строительство, на территории проводится полная рекультивация. Строительство может начаться только после прохождения всех необходимых проверок.

"Сейчас целый пакет законодательных инициатив готовится. Если мы говорим, например, про промзоны, то готовится новый закон о комплексном развитии территорий, который объединит все действующие на сегодняшний момент способы развития городских пространств. Мы уверены, что его принятие позволит существенно облегчить и ускорить выход на площадку инвесторов. Мы активно работаем в этом направлении с федеральным правительством, с Государственной думой. Надеемся, что до конца года это законодательство будет принято", - добавил Ефимов.