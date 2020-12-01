Песков заявил, что Путин не планирует обсуждать сделку ОПЕК+ с российскими нефтяниками

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в преддверии очередной министерской встречи ОПЕК+ не планирует обсуждать условия нефтяной сделки с представителями крупнейших российских нефтяных компаний. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Тоже нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, запланированы ли какие-то контакты с российскими нефтяниками.

Представитель Кремля добавил, что в графике Путина по-прежнему нет телефонных разговоров с руководством Саудовской Аравии или других стран ОПЕК+. "Нет, по-прежнему нет никаких разговоров в планах у президента", - сказал Песков. Он отметил, что работа ведется, ее курирует вице-премьер Александр Новак. "По его линии как раз ведется подготовка", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента оставил без комментариев вопрос о том, есть ли у России разногласия с партнерами по ОПЕК+, сосредоточив внимание на подготовительной работе.

Переговоры ОПЕК+

Согласно письму, разосланному делегатам стран-участниц министерской встречи стран ОПЕК+, мероприятие, запланированное на 1 декабря, перенесено на четверг, 3 декабря. Совещание назначено на 16:00 мск, оно пройдет в формате видеоконференции.

Ранее страны ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года. Министры стран ОПЕК+ по меньшей мере с середины ноября пытаются найти компромисс по поводу механизма сокращения добычи нефти в 2021 году. Присутствуют три основных сценария, у каждого из которых есть сторонники и противники.

По основному варианту страны ОПЕК+ продлевают действующий уровень сокращения добычи как минимум до конца марта 2021 года. По другому - реализуют первоначальные договоренности и увеличивают добычу нефти на 1,9 млн б/с с января. Третий сценарий предполагает постепенное увеличение объемов в течение первого квартала.