Бюджет Якутии на 2021 год приняли с увеличением доходов более чем на 26 млрд рублей

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Законопроект о бюджете Якутии на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов принят во втором окончательном чтении во вторник на пленарном заседании Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии. Доходы в 2021 году вырастут по сравнению с принятыми в первом чтении примерно на 26,4 млрд рублей.

"Ко второму чтению проекта закона Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете в 2021 году объем доходов государственного бюджета увеличивается на сумму 26 млрд 428,3 млн рублей и составит 225 млрд 654,2 млн рублей", - сказали в региональном Минфине.

Как пояснили в министерстве, доходная часть увеличилась за счет безвозмездных поступлений в размере 19 млрд 778,1 млн рублей, туда вошли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы из федерального бюджета, а также субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.

Помимо этого, увеличены налоговые и неналоговые доходы на 6 млрд 650,2 млн рублей. Оставшаяся сумма - это субсидии, перечисляемые из местных бюджетов в государственный бюджет ("отрицательный трансферт").

Доходы в 2022 году составят 228 млрд 398,7 млн рублей, в 2023 году - 241 млрд 828,3 млн рублей. Расходы бюджета в 2021 году составят 226 млрд 652,7 млн рублей, в 2022 году - 229 млрд 397 млн рублей, в 2023-м - 242 млрд 827 млн рублей. Дефицит в 2021, 2022, 2023 годах ожидается в размере 998,5 млн рублей.

Бюджет региона на 2020 год был скорректирован в июне. Объем доходов на 2020 год составил 224 млрд рублей, расходов - 231,2 млрд рублей, дефицит - 7,1 млрд рублей.