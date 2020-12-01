Эксперт: сотрудничество с Росатомом позволяет создавать новые препараты для лечения рака

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Создание новых радиофармпрепаратов для лечения онкологических заболеваний является одним из самых перспективных направлений сотрудничества академической науки и Росатома. Об этом сказал ТАСС во вторник генеральный директор национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук (РАН) Андрей Каприн.

"Мы с научными институтами и центрами Росатома сотрудничаем неплохо. Как вы знаете, в 2017 году мы совместно со специалистами Физико-энергетического института (г. Обнинск) получили премию правительства РФ за разработку и внедрение в практику импортозамещающих методик лечения онкологических заболеваний. И планы у нас большие. Надеемся на расширение взаимодействия по очень перспективному направлению - созданию новых радиофармпрепаратов, новых технологий в области применения изотопов для лечения рака", - сказал ученый.

Группа ученых и конструкторов, среди которых сотрудники АО "ГНЦ РФ - ФЭИ" (входит в научный дивизион Росатома), получила премию правительства Российской Федерации в 2017 году в области науки и техники за разработку и внедрение инновационных технологий контактной лучевой терапии злокачественных новообразований на основе импортозамещающего производства радиофармпрепаратов.