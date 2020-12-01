Иванов возложил ответственность за "хулиганский" полет "Победы" на руководство компании

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Руководство "Победы" несет ответственность за "хулиганский" полет лайнера авиакомпании, за этим должны последовать кадровые выводы, заявил во вторник ТАСС специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Я много лет занимаюсь проблемами транспортной отрасли, в том числе авиации, но с такими проявлениями, которые произошли на днях с авиакомпанией "Победа", еще никогда не сталкивался, и надеюсь, больше не столкнусь", - сказал он, напомнив, что о произошедшем подробно и объективно написали СМИ.

"Я считаю произошедшее грубым нарушением норм авиационной безопасности: значительное отклонение от маршрута следования, отказ от рекомендаций и прямой обман диспетчеров, как результат - опоздание с прибытием в пункт назначения, а главное, это риск с присутствием на борту более 100 пассажиров", - подчеркнул Иванов. "Я не прокурор и не следователь, но, как мне доложили, это хулиганство было санкционировано руководством авиакомпании "Победа", - сказал спецпредставитель президента. - Мотивы и так называемые рисунки в небе я оставляю без комментариев. Считаю, что, как минимум, моральная ответственность за случившееся лежит на руководстве компании, и на мой взгляд, должны последовать кадровые выводы".