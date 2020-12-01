Путин обсудит в Тобольске импортозамещение нефтегазохимической продукции

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в город Тобольск Тюменской области во вторник обсудит на совещании вопросы развития нефтегазохимии, в том числе импортозамещения продукции этой отрасли. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в Тобольске президент осмотрит крупнейший нефтехимический комплекс России "Запсибнефтехим". Как отметил представитель Кремля, ранее полиэтилен и полипропилен в основном импортировались Россией, тогда как запуск комплекса на проектную мощность позволит замещать импорт внутренней продукцией.

"И как раз на совещании президент имеет в виду обсудить пути дальнейшего развития этой отрасли, обеспечение всех потребностей указанных продуктов глубокой переработки на внутреннем рынке, а также выход на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией", - сказал Песков.

Он также заметил, что нефтегазохимия - это сектор с "чрезвычайно высоким мультипликативным эффектом". "Вложенные средства одновременно придают динамику развития целому ряду отраслей в том регионе, где развивается это производство", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, президент намерен обсудить во вторник вопросы развития Тюменской области - у него запланирована отдельная встреча с губернатором региона Александром Моором.

"Запсибнефтехим" - крупнейший проект "Сибура", строительство которого завершилось в мае 2019 года. Проект представляет собой установки по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн). Бюджет комплекса составляет $8,8 млрд.