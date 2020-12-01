Власти Калининградской области субсидируют кредиты на строительство гостиниц

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Калининградская область субсидирует процентные ставки по кредитам на строительство отелей в регионе, сообщил во вторник ТАСС губернатор области Антон Алиханов.

Прошедшим летом уровень бронирования гостиниц в регионе достигал 98%. Губернатор обратил внимание на нехватку мест размещения в пиковый период и обещал выработать механизмы поддержки инвесторов, которые займутся развитием гостиничной инфраструктуры.

"Выработаны механизмы. Мы будем субсидировать процентные ставки по кредитам на строительство объектов размещения. Порядка 150 млн рублей уже заложено в бюджете на эти цели. Если будут дополнительные проекты наряду с теми, которые мы сейчас видим, то мы можем увеличить эту сумму до 200 млн рублей", - сказал Алиханов.

Губернатор добавил, что сейчас уже четыре инвестора заявили о планах строительства новых отелей как в курортной зоне, на берегу Балтийского моря, так и в Калининграде. "Есть предприниматели и калининградские, и не калининградские, которые либо уже реализуют проекты, либо планируют начать в следующем году. То, что сейчас в зоне внимания, - это четыре проекта. И приморская, и не приморская зона - город Калининград", - сказал он, подчеркнув, что решения о субсидировании процентных ставок по кредитам на реализацию проектов будут приниматься комиссионно.

На территории области действуют 296 коллективных средств размещения, включая гостиницы, пансионаты и хостелы, номерной фонд которых составляет около 7 200 единиц. Средняя годовая загрузка составляет порядка 66%, что является хорошим показателем, отметил губернатор. При этом точно определить, сколько региону необходимо гостиниц, чтобы не допускать дефицита в пик летнего сезона, когда уровень бронирований может превышать 90%, по его словам, крайне сложно. "Главная проблема всех отельеров - это равномерная загрузка по году. Она у нас в прошлом году была средняя 66%, что неплохо, это хороший уровень загрузки среднегодовой. Понятно, отельерам всегда хочется больше, но важно не только место размещения, но и создание инфраструктуры развлечений, времяпрепровождения, на которые туристы могут приехать вне сезона", - пояснил он.

Регион ставит перед собой задачу развивать места отдыха и посещений для туристов. Действуют программы "Восток" по развитию восточных районов и программа восстановления объектов культурного наследия. "Они нацелены в том числе на создание дополнительных мест посещения внутри региона, не связанных с приморской зоной и городом Калининградом. Хотя у нас есть отдельные проекты - "Русская Балтика" и "Музейный квартал" - как раз по приморской зоне и по городу Калининграду, мы стараемся создавать еще новые места, в основном туристического привлечения, для того, чтобы растягивать по территории региона туристов", - пояснил губернатор.

Снижение турпотока

Пандемия негативно отразилась на потоке гостей с точки зрения делового туризма (Mice-туризма), проведения различных конференций, но осень текущего года, отметил губернатор, показывает неплохие результаты по загрузке, а на январские каникулы уровень бронирования отелей превышает 80%, что выше среднего за прошедшие пять лет. В январе в области ждут значительного потока туристов, и регион готов их встретить, отметил Алиханов.

В целом, по его словам, несмотря на наплыв туристов в летние месяцы, итог 2020 года будет хуже, чем в 2019 году, когда в области побывало более 1,7 млн туристов. "Статистика в этой сфере, она крайне специфическая. Я бы опирался исключительно на одну цифру - это оборот аэропорта. Он был хороший в период, когда все ограничения [по пандемии] были сняты, он и сейчас неплохой, но это точно не уровень 2019 года. Мы не достигнем уровня 2019 года, но считаю, что, если пандемия будет завершена, весной, скажем так, мы вполне можем до уровня 2019 года в 2021 году восстановиться", - заключил калининградский губернатор.