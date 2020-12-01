ФАС признала рекламу "Энтеросгеля" ненадлежащей из-за заявлений о коронавирусе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ФАС признала рекламу "Энтеросгеля" ненадлежащей в связи с тем, что в ней говорилось о легкой форме течения COVID-19 при условии приема препарата. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России признала рекламу "Энтеросгеля" ненадлежащей. Видеоролик сообщал о легкой форме течения коронавирусной инфекции COVID-19 при условии приема препарата", - отмечается в сообщении.

Однако в показаниях к применению в инструкции препарата данные о коронавирусной инфекции отсутствуют. В рекламе сообщается информация о свойствах и характеристиках "Энтеросгеля" вне пределов его показаний, что нарушает закон о рекламе.

"Производителям лекарственных препаратов необходимо избегать упоминания инфекции COVID-19 в рекламе своих товаров, если о ней не указано в инструкции, насколько бы заманчиво с финансовой точки зрения распространение такой рекламы не выглядело", - отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, слова которого приводятся в сообщении.