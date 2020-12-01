Не менее 1 трлн рублей инвестиций планирует привлечь Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Около 1 трлн рублей инвестиций намерены привлечь власти Московской области в 2021 году, сообщила во вторник ТАСС министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Несмотря на то, что ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, затронули и экономический сектор, подмосковный Мининвест в этом году проделал большой объем подготовительной работы с потенциальными инвесторами. Это обеспечит регион новыми проектами в 2021 году. В следующем году Московская область рассчитывает привлечь не менее 1 трлн рублей инвестиций", - сказала Зиновьева.

Министр добавила, что с начала текущего года в регионе завершено 315 инвестиционных проектов в сферах промышленности, логистики и торговли с общим объемом инвестиций в размере 128 млрд рублей, было создано порядка 28 тыс. новых рабочих мест.