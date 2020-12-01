В ОЭСР отметили благоприятный эффект туризма из РФ на экономику Турции в августе

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Российские туристы оказали благоприятный эффект на экономические показатели Турции в августе в период кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В целом специалисты организации отмечают снижение активности туристической отрасли в 2020 году в Турции, на долю которой, по данным ОЭСР, приходится 4% ВВП и 7% занятости в республике. Одновременно они указывают на рост экономических показателей в августе из-за "усиления внутреннего спроса и поездок туристов из таких стран, как Россия".

Специалисты также прогнозируют, что "ВВП Турции сократится на 1,3% в 2020 году". "При благоприятных условиях ВВП, по прогнозам, вырастет на 2,9% в 2021 году и 3,2% в 2022 году".