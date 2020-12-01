ОЭСР: экономика РФ пострадала слабее, чем в большинстве стран с развивающимся рынком

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Экономика России в период пандемии пострадала менее сильно, чем в большинстве других стран с развивающимся рынком. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе организации.

"Многие страны с развивающимся рынком испытали резкое падение активности, согласно еженедельным показателям мониторинга, - отметили в организации. - Наибольший шок испытали Индия (-20% деловой активности по сравнению с 2019 годом), Мексика (-19%), ЮАР (-19%), Аргентина (-18%), Турция (-15%) и Бразилия (-13%)".

"Россия и Индонезия пострадали менее сильно", - констатировали авторы доклада. По данным ОЭСР, в этот же период спад экономической активности в России не превышал 11%.

Согласно прогнозу ОЭСР, мировой ВВП снизится в 2020 году на 4,2% по причинам, связанным с пандемией коронавируса.