Сессия "Иннопрома" "Публичные облака и промышленность совместимы?". Видеотрансляция

"Иннопром онлайн"

В рамках "Иннопром онлайн" проходит сессия "Публичные облака и промышленность совместимы?". Официальным партнером выступает "Яндекс. Облако".

Участники мероприятия обсуждают, как изменилось отношение промышленных компаний к публичным облакам в последнее время, как публичные облака помогают ускорить запуск IT-проектов, безопасно ли хранить данные и приложения в публичном облаке, какие задачи промышленные компании уже решают с помощью публичных облаков, а также как правильно начать работу с публичными облаками.

Среди спикеров - руководитель направления по работе с нефтегазовым сектором в Yandex.Cloud Александр Машика, руководитель подразделения промышленного интернета вещей в GlowByte Александр Томилов, руководитель направления развития сервисов безопасности в Yandex.Cloud Андрей Иванов, руководитель департамента информационных технологий в АО "ОХК "Уралхим" Валерий Фокин, независимый эксперт Роман Веселов и заместитель руководителя проектного офиса центра информационных технологий ПАО "МОЭК" Евгений Меркушенков.

Модератором сессии выступает управляющий директор по Infrastructure Consulting в Accenture Евгений Филатов.