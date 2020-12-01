Чубайс: экспорт водорода сможет стать глобальным российско-европейским проектом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Экспорт водорода, 5-7% которого можно добавлять в транспортируемый по газопроводам природный газ без негативных технологических эффектов, сможет стать глобальным российско-европейским проектом. Об этом сообщил во вторник председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс на пленарном заседании Российско-европейской конференции по климату.

"Давайте интегрируем существующую инфраструктуру для экспорта газа со строящейся [в Западной Европе] инфраструктурой для транзита водорода. Тогда это может оказаться глобальным российско-европейским проектом на десятилетия вперед", - сказал Чубайс.

По его мнению, у России есть огромные возможности по производству водорода благодаря как хорошему заделу в традиционной энергетике, так и развивающемуся сектору возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Совокупная мощность последних к 2024 году должна достигнуть 5,9 тыс. МВт, что даст стране уникальные предпосылки для производства "зеленого" водорода, т. е. водорода, который вырабатывается с использованием мощностей ВИЭ.

"Зеленый" водород, добавляемый в небольших пропорциях в существующую газотранспортную инфраструктуру, может стратегически превратить Россию из экспортера углеводородов с неизбежным углеродным следом и неизбежным негативным влиянием на климат в страну, экспортирующую самое чистое топливо - "зеленый" водород", - сказал Чубайс. Он отметил, что речь идет о стратегических планах на период 20-40 лет.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО "Управляющая компания "Роснано".