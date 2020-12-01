Банк России предложил брокерам акцентировать внимание клиентов на российских акциях

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Иностранные акции оказались более интересны российскому инвестору, чем отечественные, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в рамках онлайн конференции НАУФОР. Чтобы российские деньги работали прежде всего в России, он призвал брокеров сделать больший акцент на локальных акциях при составлении инвестпредложений.

"Мы видим сегодня довольно большой спрос российского инвестора на иностранные акции, и чистого происхождения, и чисто иностранные акции. К моему сожалению, в иностранные акции инвестируется несколько больше, чем в российские, с точки зрения притока новых средств", - отметил он.

Швецов обозначил необходимость того, чтобы инвестиционные дома и брокеры в рамках своих предложений прежде всего акцентировали внимание на российских акциях. "Да, как элемент диверсификации иностранные акции имеют право на существование в портфелях наших инвесторов, но макроэкономически нам важнее, чтобы эти деньги работали на российскую экономику", - пояснил он, добавив, что акции РФ сегодня выглядят привлекательно и "задвигать" их в своих рекомендациях на последние позиции не правильно.

"Мне кажется, НАУФОР здесь мог бы повлиять через стандарты на то, как предлагаются финансовые инструменты, и в правильной ли последовательности предлагаются", - считает Швецов.

Представитель ЦБ добавил, что отечественным инвесторам также необходимо обратить внимание на инструменты доверительного управления, которые в России сегодня не так востребованы, как самостоятельные инвестиции.

"В России две трети инвестируются самостоятельно, одна треть инвестируется через инструменты доверительного инвестирования. Мне кажется, надо задуматься, почему так сложилось, и принять определенные маркетинговые меры, подталкивающие наших граждан, которые не очень, честно говоря, разбираются в финансовых инструментах, не очень обладают накопленным опытом [работы] с финансовыми инструментами, к доверительному управлению коллективными инвестициями", - сказал он.

Первый зампред ЦБ подчеркнул, что, согласно международному опыту и опыту развитых рынков, подавляющее большинство инвестиций идет через схемы доверительного управления, и 5-10% - это то, что граждане в активном режиме инвестируют сами.