В ФРГ заявили, что "Северный поток - 2" в будущем поможет экспортировать водород

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Германия предлагает России помощь в создании инфраструктуры для транспортировки водорода в страны Евросоюза. Считает также, что одним из маршрутов его доставки в Европу может стать "Северный поток - 2", сообщил глава Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU) Карстен Зах в рамках российско-европейской конференции по климату, которая проходит на площадке Центра энергетики "Сколково".

"Мне кажется, что в долгосрочном периоде - больше водородного сырья (будет поставляться по "Северному потоку - 2" - прим. ТАСС). Разумеется, будет переходный период, но в долгосрочном периоде - водородного", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли "Северный поток - 2" в долгосрочной перспективе быть использован для поставок водорода.

Зах обратил внимание на то, что в Европе все больше потребителей заинтересованы в водороде. В этом вопросе он видит большие перспективы сотрудничества Германии и России.

"Мы уже упомянули о "Северном потоке -2", и Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей. И поскольку спрос будет смещаться в сторону водорода в интересах России и Германии, а также Евросоюза создавать соответствующую инфраструктуру и схему поддержки этого сектора энергетики", - добавил Зах.

По его мнению, в России есть большой потенциал для производства водорода. "Готовы помочь в создании этой инфраструктуры (для экспорта водорода в Европу - прим. ТАСС)", - добавил глава германского министерства.