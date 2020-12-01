"Россети" представят проект по использованию блокчейна в 2021 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует в 2021 году завершить пилотный проект по формированию операционного варианта использования блокчейн-технологий. Об этом сообщил заместитель главы "Россетей" Константин Михайлик в ходе онлайн-конференции РБК.

"В 2021 году мы планируем завершить проект по формированию операционного варианта использования блокчейна для розницы, когда данные поступают в единый независимый портал информации", - сказал он.

Изменяющийся мир и программа по установке счетчиков требуют того, чтобы приборы учета работали не только в интересах отрасли передачи электроэнергии, в первую очередь борьба с потерями, но и чтобы была возможность формирования новых рынков, пояснил Михайлик.

"Сама идея создания единого информационного поля, в котором могли бы одновременно участвовать все субъекты розницы - потребители и производители, - это очень интересная идея", - сказал заместитель главы "Россетей".

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.